L'hôtel des Comtes de Méan repris par Van Der Valk

Il y aura un deuxième hôtel Van Der Valk à Liège. Après l'ex-Holiday Inn, c'est l'ex-contes de Méan, l'ancien Crowne Plaza, qui passe dans l'escarcelle du groupe néerlandais. C'est la suite de la procédure de réorganisation judiciaire. Le "cinq étoiles" liégeois va devenir un "quatre étoiles plus". Les services de luxe seront allégés, le personnel aussi. C'est l'intercommunale Ecetia finances qui achète le bâtiment et le sous-loue au groupe Vandervalk.

Van Der Valk s'y est toujours intéressé

"On a toujours admiré cette bâtisse" nous explique Marco Wohrmann, membre de la famille Van Der Valk et directeur des hôtels du groupe en Province de Liège. "Ca fait déjà un petit temps qu'on s'y intéresse. On va améliorer le volet restauration et banquet. On a prévu deux millions d'Euros de travaux, dans une réaffectation de la cuisine, qui ne sera plus sur deux étages, une brasserie, un nouveau bar également." A terme, une nouvelle et seconde entrée devrait être aménagée du côté de la rue Basse-Sauvenière.

Le partenaire de Van Der Valk dans l'opération, c'est l'intercommunale Ecetia Finances, comme pour l'ex-Holiday Inn. Bertrand Dumonceau, directeur général : "il s'agit pour nous d'acquérir l'immeuble et de le donner en location au groupe Van Der Valk. Au bout de seize ans de location, ils auront la possibilité de payer le solde et de devenir propriétaires ou de continuer la formule 'leasing'." A ce moment, Ecetia Finances compte avoir récupéra sa mise.

Dans le passé dix millions d'Euros publics

En 2013, Meusinvest, la SRIW et la Sogepa avaient déjà investi et prêté une dizaine de millions d'Euros à la société propriétaire de l'hôtel de luxe liégeois, en difficulté deux ans à peine après l'ouverture. "Je n'ai pas qualité pour juger les interventions des pouvoirs publics" se défend Bertrand Dumonceau. "Ceci, c'est une opération de mutualisation. C'est nous qui allons avec eux rencontrer les banquiers privés et ça peut avoir quelque chose de rassurant que dans l'opération on retrouve un acteur public comme nous le sommes. Une partie des prêts sont faits à l'intercommunale qui elle-même reprête l'argent. Nous avons pris évidemment un certain nombre de sûretés. Et d'autres opérateurs partagent l'opération avec nous et prennent une partie du risque. En ce qui concerne le montant de l'intervention d'Ecetia, nous avons convenu avec le client de ne pas le révéler."

Des 77 membres du personnel, Van Der Valk en reprend 58. L'hôtel ne sera plus un cinq étoiles, mais un quatre étoiles plus. Les cuisines ne travailleront plus 24 heures sur 24, le pressing non plus. Le prix de la chambre va baisser d'une dizaine de pourcents. Van Der Valk compte sur ces aménagements pour faire monter son taux d'occupation à 80%.