L’Homme de la Meuse se réveille

La fresque vue du quai Orban. - © Tous droits réservés

"J’ai représenté symboliquement les gens du peuple, qui travaillent ou qui ne travaillent pas. L’Homme de la Meuse, c’est un type qui profite de la vie, allongé en bord de Meuse, discutant avec les oiseaux.” explique Pablo Gonzalez (alias Sozyone). Parti de l’un de ses dessins originaux, l’artiste a peint 1200m² de mur avec presque autant de bombes. Un labeur d’autant plus colossal qu’il n’a pas utilisé de moyen de projection pour tracer son œuvre sur les façades : "Tout a été calculé en fonction des étages des échafaudages. C’est extrêmement mental au moment de faire l’esquisse", poursuit Sozyone.

Une œuvre unique…

La grande particularité de l’œuvre est qu’elle est répartie sur deux immeubles. Sur le premier, la tête du personnage, et sur le second ses pieds. Entre les deux, les autres bâtiments semblent dissimulés le reste du corps. L’illusion d’optique est totale. "En le dessinant sur les façades, on s’est rendu compte que ça marchait super bien. C’est une œuvre unique en deux parties. Je pense que c’est une fresque assez belle pour la Wallonie cette année.” estime Michaël Nicolaï, coordinateur de l’ASBL liégeoise Spray Can Art et collaborateur à la ville de Liège.

Aidé par deux amis, Pablo Gonzalez n’a eu besoin que d’une quinzaine de jours pour réaliser sa gigantesque toile. "On vient du graffiti donc on a l’habitude de peindre rapidement autrement on te tombe dessus. Quand tu peins un train ou un mur dans la rue, tu n’as pas des heures et des jours pour le faire", précise-t-il.