L'heure est aux grands chantiers du centre-ville à Verviers

" On a l’ensemble des aménagements urbains, depuis la gare en passant par le parc Fabiola, les deux places, en remontant la rue Crapaurue jusqu’à l’hôtel de ville. Tout va être rénové complètement, y compris les luminaires, les lampes sur les façades. Tout va être nouveau et les travaux vont commencer fin août par le carrefour de la Chic-Chac et celui de l’Harmonie, puis en octobre pour la place Verte. Mais la circulation depuis la rue Xhavée en passant par la place Verte et la rue Crapaurue restera accessible jusqu’en août 2020 ", précise Muriel Targnion, bourgmestre de Verviers.

Le carrefour Harmonie-Concorde figure parmi les premiers travaux qui seront entamés pour la rénovation du centre-ville - © Bureau Baumans-Deffet sprl Architecture et Urbanisme

Un tel chantier aura des répercussions pour la mobilité et les commerçants. La Ville en est consciente et a pris des initiatives pour les réduire. Par exemple engager une société pour coordonner et planifier au plus juste toutes les petites tâches de chantier. Une autre est plus originale : faire suivre le chantier par un policier. " On a mis deux agents à temps plein : un policier et un agent technique, qui vont être tous les jours sur le chantier et qui vont faire respecter les délais et être attentifs à ce que le chantier se passe bien ", complète la bourgmestre.