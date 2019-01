L'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne cloué au sol à cause de la météo

Conséquence de la météo, l'hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne, sur la commune Lierneux dans le sud de la province de Liège, est cloué au sol ce mercredi et donc dans l'impossibilité d'effectuer la moindre mission.

Cela avait déjà été le cas quasiment toute la journée lundi.

Une situation qui n'est pas vraiment liée aux chutes de neige mais au manque de visibilité comme l'explique Olivier Pirotte, coordinateur opérationnel du Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne: " Quand le plafond, c'est-à-dire la base des nuages, est fort basse et que la visibilité horizontale, donc le point où on peut voir le plus loin, est fort rapproché, ces deux éléments mis ensemble font qu'on est limité dans ce qu'on appelle le vol à vue. Puisque nous, dans notre fonctionnement, c'est du vol à vue. Donc si cette visibilité n'est pas correcte, on ne peut pas décoller. La neige n'est pas forcément un obstacle du tout. Il peut neiger, à partir du moment où la visibilité est correcte et les limites de vol sont rencontrées, on peut voler sans souci. D'ailleurs, c'est ce qui se fait à la montagne, le secours héliporté sur les pistes de ski existe. "

Se poser sur un terrain enneigé n'est pas un problème mais demande des précautions supplémentaires. " Au moment où on va arriver sur le terrain, on va avoir un nuage de neige qui va se lever. Donc le pilote sait qu'il doit arriver en douceur, attendre que ce nuage diminue pour pouvoir se poser.", explique Olivier Pirotte, "Les héliports qui sont agréés dans les hôpitaux font très bien leur travail. Ils dégagent le "H". En général, on leur fournit, ou ils se fournissent eux-mêmes, du sel spécifique, du sel aéronautique, parce qu'il faut éviter la corrosion de la machine, etc. Et donc on a des aires dégagées pour se poser."