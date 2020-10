L’hélicoptère de Bra appelé pour une naissance sur l’aire d’autoroute de Sprimont

Ce matin à Sprimont près de Liège, l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne a été appelé en urgence pour un enfant sur le point de naître. Ses parents étaient sur le chemin de l’hôpital, mais avaient visiblement mal calculé leur coup. L’hélicoptère a atterri sur l’aire d’autoroute, à la surprise des nombreux automobilistes bloqués dans les travaux sur cette portion de la E25.

Pour les services de secours, il s’agit d’une intervention peu commune et particulièrement agréable. Olivier Pirotte, coordinateur opérationnel du centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne, relate ce joyeux épisode : "Les parents étaient en route vers l’hôpital mais ils étaient trop justes. Donc ils ont fait appel au 112. C’est un motif d’envoi d’un moyen médicalisé et donc nous avons été envoyés sur place."

Et il était moins une : "L’enfant est né quasiment au moment où on est arrivés sur l’aire d’autoroute de Sprimont !" Le coordinateur a également assuré que la nouvelle née, qui a déjà eu droit à son premier baptême de l’air, et sa maman se portent toutes deux bien.