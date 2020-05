L'expo Toutankhamon se prépare à rouvrir lundi à Liège

Les musées et expositions pourront rouvrir à partir de lundi, moyennant la mise en place d’une billetterie en ligne et le respect de la distanciation sociale. A Liège, l’exposition consacrée à Toutankhamon, qui a déjà accueilli plus de 100.000 visiteurs, est presque prête à rouvrir. Pour cela, quelques adaptations ont été effectuées et d’autres restent à mettre en place.

" On a fait un couloir d’accès pour permettre aux visiteurs d’accéder à la billetterie, pour valider la réservation qu’ils auront faite en ligne. On a aussi installé un plexiglas entre le visiteur et nos équipes. On peut accepter 250 personnes en même temps vu l’espace dont on dispose mais on n’en accepte que 50 par demi-heure, soit 200 par tranche de 2 heures, un peu plus que le temps nécessaire pour visiter l’exposition ", détaille Alain Mager, responsable de l’exposition.

" Nous avons aussi imposé un sens unique et le visiteur va devoir suivre un trajet unique pour éviter qu’un parte à gauche et l’autre à droite puis qu’ils se croisent. Il y a aussi des espaces cinéma comme par exemple l’entrée du tombeau. Là, nous avons indiqué par des pastilles où les visiteurs peuvent s’installer pour regarder défiler le film en toute sécurité. Finalement, nous avons quand même essayé de ne pas toucher au fond de l’exposition parce que c’est un parcours, c’est une histoire racontée. Simplement, nous avons fait quelques aménagements pour que ce soit plus fluide. Tout sera prêt pour lundi ", ajoute-t-il.

L’expo Toutankhamon se tient jusqu’au 31 août à la gare de Guillemins. Le masque y est donc obligatoire.