L'expérience de Bernard Marot avec une dame de 83 ans qui apprend à lire et écrire

Une personne sur dix en Fédération Wallonie-Bruxelles est analphabète. Un constat inquiétant qui donne tout son sens aux associations en charge de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.

C'est le cas de l'asbl "Lire et Écrire" à Verviers qui fait aujourd'hui l'objet d'un roman écrit par l'un de ses formateurs bénévoles, l'ancien journaliste de l'Avenir Verviers, Bernard Marot. Titre de ce roman, "Je n'ai rien dit à mes petits-enfants", où l'auteur raconte la vie d'une octogénaire verviétoise analphabète qu'il accompagne depuis quatre ans à "Lire et Écrire".

Je ne veux pas qu'on sache que je ne sais pas lire et écrire

"J'ai rencontré une vieille dame qui, à ma surprise, m'a dit, écoute Bernard, j'ai vraiment envie d'apprendre à lire et écrire, mais qu'on ne le dise à personne, parce que mes petits-enfants ne sont pas au courant et je ne veux pas qu'on sache que je ne sais pas lire et écrire" explique Bernard Marot. "J'ai rencontré surtout une dame extraordinaire de courage, de volonté, curieuse de tout, et je me suis dit, c'est quand même fantastique".

En réalité, je reçois beaucoup plus que je ne donne

Ce roman, c'est l'histoire d'Elisa -nom d'emprunt- mais c'est aussi l'histoire des contacts quasi quotidiens de Bernard Marot avec l'élève: "En quatre ans, on n'a pas seulement fait des exercices d'écriture et de lecture. Elle m'a raconté un peu sa vie, qu'elle n'a jamais été à l'école pratiquement, que, pendant la guerre, elle avait faim. On est très loin de se figurer la détresse de ces gens-là, d'où mon engagement. En réalité, je reçois beaucoup plus que je ne donne. Ils sont d'une générosité exceptionnelle".

Le roman de Bernard Marot est disponible dès à présent à la librairie "La Traversée" à Verviers" et bientôt à la librairie "La Dérive" à Huy.