L'expansion du zoning des Plénesses et de ses entreprises est menacée

Véritable poumon économique, et pourtant, l'expansion du zoning des Plénesses au nord de Verviers est menacée. Sans voiture, il est impossible de s'y rendre. Ce souci de mobilité a des conséquences sur le recrutement.

Chaque jour, Catherine Vansavel, responsable d'une agence d'intérim sur le zoning, s'arrache les cheveux : "Nos clients font face à des piques d’activités. Ils ont besoin de personnel supplémentaire et nous ne pouvons pas y répondre. Sans voiture, ce n’est pas possible de se rendre sur le lieu de travail. Trouver du personnel qualifié et compétent, c’est déjà difficile mais sans voiture, c’est impossible."

A proximité de l'autoroute, le zoning est, par contre, loin à pied des communes les plus proches. Et pour tout transport en commun, un seul bus le matin et un vers 16h. Beaucoup trop peu pour du personnel qui travaille souvent par pause. Les solutions sont multiples, elles sont développées par le GAL, l'asbl qui travaille sur l'aménagement du territoire sur le plateau de Herve.

"On va commencer avec un bus TEC qui va desservir le zoning plusieurs fois par jour. On va avoir du covoiturage. 50 % des routes seront retravaillés pour accueillir des trottoirs et des pistes cyclables", annonce Manu Verbrugghen, chargé de mission au sein de l’asbl.

Thierry Mersch, président du club d'entreprises des Plénesses, ajoute : "Il y aura également une station LNG et CNG dans le zoning et une application pour le covoiturage. Le travailleur pourra adapter l’application sur son smartphone et définir si une entreprise dans le zoning a un travailleur qui fait les mêmes horaires que lui."

L'application covoiturage sera déjà lancée en septembre. L'adaptation des horaires de bus est pour janvier 2019. Dans les cartons également, un projet de petite gare routière sur le parking de délestage de Battice avec une navette pour conduire les travailleurs dans leur entreprise dès qu'ils déposent par exemple leur vélo dans un box sécurisé. L'investissement total est estimé à 2 millions 700.000 euros.