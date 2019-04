L'exception géographique au secours des petites cliniques

La Clinique Reine Astrid de Malmedy dispose d'un tout nouveau service de gériatrie. Il a été inauguré vendredi. Un service qui se compose d'un hôpital de jour disposant de six lits, d'un service de gériatrie de 24 lits et d'un service de quatre lits permettant d'enregistrer différentes variables du patient durant son sommeil.

L'investissement est de 1.445.000 euros et un autre, de près de 8 millions d'euros, est en attente de financement. Or la clinique malmédienne est la plus petite de Wallonie. Alors comment fait-elle pour survivre et investir à l'heure des rapprochements hospitaliers ?

Avec ses 151 lits d'hospitalisation, la clinique de Malmedy fait office de petit poucet face aux autres hôpitaux du pays. Pourtant, elle reste un hôpital général. Pour se financer, il y a le financement public des lits agréés, des subsides pour les investissements, et puis de la bonne volonté : " En grattant partout dans les fonds de tiroir, en demandant aussi l’aide de certains services. On a pu compter sur une grosse aide de la Province de Liège. Le plus difficile, c’est de faire face à cette petite taille qui veut que d’une part on ne fera jamais à Malmedy une transplantation cœur-poumon, ça on le sait, et que d’autre part les équipes sont relativement limitées. Si vous êtes dans un grand hôpital où il y a dix orthopédistes, la garde sera répartie sur dix têtes. Si vous êtes dans un petit hôpital, la garde est répartie sur deux ou trois têtes ", précise Philippe Lemaire, directeur général de l'hôpital.

La clé de la survie de la clinique, c'est aussi une législation particulière dont elle bénéficie : l'exception géographique. " Nous sommes dans une région avec moins de population, ce qui permet de financer certains services malgré qu’ils soient en dessous de la fréquentation minimale acceptable pour un financement. C’est le cas chez nous du service de maternité, de pédiatrie et des urgences ", explique André Denis, président du conseil d'administration.

La petite taille de la clinique ne l'empêche pas d'avoir des projets. Celui de construire pour près de 8 millions d'euros un nouveau bloc opératoire et une nouvelle unité de soins intensifs.