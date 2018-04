L'ex-ministre wallon Marcourt veut renouveler complètement la flotte des bus liégeois

C'est du moins le sens d'une motion déposée ce lundi par le groupe socialiste au conseil communal. Selon Jean-Claude Marcourt, "l'aglomération liégeoise accumule pour l'instant un retard dans l'équipement: le gouvernement wallon se justifie par l'importance des investissements pour le tram, c'est oublier que notre région est, de loin, la première parmi les autres sociétés de transports au niveau régional en terme de passagers et de kilomètres parcourus; or, les véhicules prennent de l'âge, nous ne disposons que de quelques hybirdes par exemple, et il convient de se soucier de la qualité du service et du confort des usagers". Et de réclamer, au nom de l'équité, un coup d'accélérateur dans le renouvellement de la flotte des bus, le renouvellement complet....

Premier coup de frein, cependant: conformément au règlement municipal, le texte a été renvoyé en commission pour discussion, avant de revenir en séance publique, sans doute dans un mois ou deux.