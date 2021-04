L’ex-institut de mécanique propose aux liégeois une nouvelle façon de se loger

La surface n’est pas immense, mais les locataires ont accès à des espaces et des services partagés, salles de réunion, bar, bibliothèque, salle de travail collaboratif, salles de réunion, salle de projection, salle de sport, salle de billard, piano, jardin et piste de course finlandaise et terrasse sur le toit. Les réservations se font par une application SpaceFlow qui devrait rapidement se transformer en une "communauté" digitale.

L'espace détente et bienêtre de l'Arc © Michel Gretry

Le bail est signé pour un an, renouvelable, mais des contrats de six voire trois mois sont possibles. Le public cible, ce sont des jeunes professionnels, des travailleurs expatriés, des doctorants, des gens en recherche de flexibilité pour des raisons de carrière ou d’études, par exemple. Le but, c’est, au fil du temps, d’héberger des populations d’âges, d’origines, de profils divers Une douzaine de places sont réservées à des étudiants boursiers, à un tarif réduit. Pour les autres, les loyers correspondent aux prix du marché, de six à huit cents €, charges comprises : la domotique de pointe permet d’alléger les coûts énergétiques, et donc de facturer un forfait pour l’eau, l’électricité, la clim, un forfait modique pour autant que la consommation individuelle ne s’écarte pas de vingt pour cent de la moyenne des habitants.