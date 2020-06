L'ex-école normale des Rivageois devrait bientôt disposer de nouveaux locaux

C’est un dossier immobilier qui, jusqu’ici, est passé relativement inaperçu : la haute école Charlemagne dispose d’un budget de neuf millions pour démolir et reconstruire une aile de son implantation liégeoise. Un concours d’architecture a été lancé : il a recueilli cinq candidatures. Le comité de sélection aurait dû se réunir à la fin mars. Mais, pour cause de confinement, la séance a été reportée en septembre. Le projet reste cependant toujours d’actualité.

Il s’agit de démolir une aile actuellement désaffectée, afin de bâtir du neuf sur quatre ou cinq étages et de doter l’établissement d’un vaste auditoire de deux cents places, de salles de cours et d’espaces polyvalents. Les pré-esquisses et les "choix conceptuels" des différentes offres restent évidemment, à ce stade, confidentiels. Des critères d’efficacité énergétique et de durabilité ont été inscrits dans le cahier des charges.

Le site est occupé depuis près d’un siècle et demi par une "école normale de l’Etat pour institutrices" (sic), construite à l’époque sur un terrain donné par la ville, afin de favoriser l’émancipation des jeunes filles par l’enseignement. Des classes d’application, de niveaux maternel, primaire et secondaire, ont été hébergées dans ces vénérables bâtiments, déjà partiellement remplacés dans les années septante.