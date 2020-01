L'ex-échevin Benoît Hons entend défendre son honneur de prof

La direction de l’enseignement provincial liégeois a, comme prévu, officialisé, par une lettre recommandée, ce lundi, la mise à l’écart de son maître-assistant en biologie. Benoît Hons est prié de ne pas se présenter à sa haute école pendant dix jours. La mesure a des aspects surréalistes, puisque cet enseignant boucle l’intégralité de ses cours en un quadrimestre, entre septembre et décembre. La seule conséquence, c’est donc qu’il ne va pas pouvoir corriger les copies d’examens et qu’il va donc falloir que des collègues s’en chargent, ce que l’intéressé déplore.

La suite des événements reste entourée d’un certain flou administratif. L’ancien échevin neupréen a chargé un avocat de défendre ses intérêts. Par rapport aux reproches de xénophobie, d’islamophobie ou d’homophobie, reproches formulés par l’un ou l’autre étudiant, il plaide le malentendu ou l’incompréhension de la part d’élèves dont il surestime peut-être parfois la maturité : "lorsque, dans un chapitre sur l’inné et l’acquis, j’évoque l’étude de ce scientifique américain sur un gène de l’homosexualité, j’évoque dans la foulée la contre-étude canadienne qui tend à démontrer la fausseté de cette théorie ; lorsque je cite des passages d’un créationniste turc, je n’endosse évidemment pas ce qu’il publie…" Il reconnaît qu’il a dû s’expliquer, voici un an et demi encore, devant les autorités de son établissement, mais qu’il a toujours pu justifier ses méthodes pédagogiques par sa volonté de rendre ses exposés moins rébarbatifs.

C’est à présent au collège provincial à se déterminer dans ce dossier.