L'Eupen Musik Marathon sera l'événement test en Communauté germanophone

La Communauté germanophone aura aussi son événement test dans le cadre de la sortie de crise Covid. Il s’agira de l’Eupen Musik Marathon programmé les 29 et 30 mai prochains. Plusieurs concerts y sont programmés, mais pour avoir des places, il faudra faire vite car elles sont très limitées : 200 par jour.

" On avait planifié à la base deux week-ends et on est très contents de pouvoir en sauver un des deux grâce à la sélection comme événement test. Il y aura donc des conditions comme se faire tester avant l’événement. Il y aura des tests rapides qui seront fournis gratuitement sur place par la Communauté germanophone, et après une semaine, les spectateurs devront se faire retester avec un test PCR, mais là aussi le coût sera couvert par l’Inami. On a déjà vendu la moitié des places donc il nous en reste une centaine par jour. Cette année, l’événement sera payant parce qu’on aura beaucoup moins de revenus sur la vente de boissons mais on ne demande qu’un tout petit prix : entre 4 et 8 euros par jour ", précise Konstanze Keller, responsable communication de l’événement.

Quant au programme, il s’établit comme suit : le samedi 29 mai, la finale sera assurée avec le groupe électro-pop Compact Disk Dummies. Parmi les découvertes, on pourra également assister à la prestation du duo piano/batterie Glass Museum. Au programme figurent aussi The Intersphere, groupe de rock alternatif allemand, ainsi que la jeune troupe rock Scars On Louise.

Shantel et son Buconiva Club Okestar seront la tête d’affiche du dimanche 30 mai. Yves Paquet, un des nouveaux-venus de la pop urbaine belge, sera aussi présent le dimanche, tout comme le groupe cap-verdien Tabanka. Les Black Mirrors et Marcella Di Troia seront eux aussi de la partie.