L'Etat poursuit la vente des fortins en région liégeoise

Le SPF Finances a, à nouveau, mis en vente des fortins de la ceinture fortifiée de Liège. Ils sont quatre au total. Tous bâtis entre les deux guerres mondiales. Ils doivent être vendus de gré à gré au plus offrant. Pour trois d'entre eux, les offres se clôturaient le 31 décembre. Par contre, pour le 4e, l'offre reste ouverte jusqu'au 6 janvier.

De 1.800 à 14.000 euros

Ce fortin est situé à Stoumont, au bord de l'Amblève, mais en pleine zone forestière. Les possibilités de réaffectation sont donc fort limitées. En contrepartie, il est le moins cher des quatre. Le prix demandé par le SPF Finances est de 1.800 euros. Alors qu'il était de 4.000 et de 5.000 euros pour deux fortins situés à Herve, respectivement en zone agricole et en zone d'habitat à caractère rural.

Le plus cher est un fortin situé à Petit-Rechain à Verviers et annoncé à 14.000 euros. Il a l'avantage d'être à la fois situé en zone d'habitat à caractère rural et en bordure de voirie. Les trois autres ne sont accessibles que via une servitude permanente de passage.

Déjà près de 200 fortins vendus

En fait, le SPF Finances a déjà vendu près de 200 de ces fortins.

Parfois à des prix qui l'ont surpris. Il constate même un engouement pour ce genre d'ouvrages qu'il lie au 75ème anniversaire de la libération de la Belgique. Certains fortins pourtant très délabrés trouvent quand même preneurs. Y habiter est généralement hors de question, la plupart étant situés en zone agricole. Il s'agit parfois d'un cadeau pour les enfants, note le SPF Finances. Il explique aussi que leurs propriétaires peuvent en faire des lieux de commémoration, spécialement s'ils ont connu des attaques mortelles.