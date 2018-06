L'état des finances de la Communauté germanophone publié sur internet

Oliver Paasch, le ministre-président germanophone a présenté, mercredi, un outil internet qui reprend toute la comptabilité de la plus petite des entités fédérées.

Depuis plusieurs années, le gouvernement germanophone affiche une volonté de transparence quant à ses finances.

Après avoir rendu publics le salaire des ministres, les coûts liés au gouvernement ou au ministère..., le gouvernement germanophone franchit un pas supplémentaire avec un outil en ligne intitulé « Finanz-Monitor ».

Accessible depuis mercredi au départ du site internet www.ostbelgienlive.be, celui-ci reprend toutes les données comptables relatives à la Communauté germanophone.

Sous différents onglets et sur base de graphiques, les citoyens qui le souhaitent peuvent ainsi avoir accès aux prévisions budgétaires, aux recettes et dépenses mais également à l'état de la dette ou encore au résultat du compte de la Communauté germanophone.

"Nous sommes les premiers en Belgique et même parmi nos voisins à disposer d'un tel outil qui permet une transparence maximale. Grâce à cet instrument, les citoyens ont accès à tous les chiffres actualisés à la date du jour avant. Il est par exemple possible de savoir précisément quel est le montant actuel de la dette, le montant des recettes ou des dépenses et même les domaines dans lesquels ces dernières ont été effectuées ", a indiqué le ministre-président.

Tous les investissements en matière d'infrastructures effectués depuis 1999 sont aussi répertoriés par commune sur cet outil qui reprend tous les postes comptables sous différentes catégories. Ce site internet est actualisé toutes les nuits sur base des informations bancaires et du travail du service comptabilité effectué durant la journée.