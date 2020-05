L'esplanade du Palais des Congrès va enfin se refaire une beauté

C’est un ambitieux projet de plusieurs millions que l’intercommunale qui gère le site vient de lancer pour rénover ses abords. Il faut dire que le visiteur doit parfois se demander où il arrive. Les aires de stationnement automobile, surtout, ne sont pas très engageantes. En surface, c’est plutôt cabossé. En sous-sol, c’est presque un coupe-gorge aux yeux de nombreux liégeois. A ce niveau-là, le sentiment de sécurité devrait être grandement amélioré, grâce à un éclairage renforcé et de la vidéosurveillance. Les murs et piliers de béton vont recevoir une couche de peinture.

Au-dessus, sur la dalle, les architectes ont complètement redessiné les accès, avec des barrières aux entrées et sorties. Plusieurs arbres vont être plantés. La capacité globale est portée à deux cent trente véhicules, soit une hausse de plus d’un quart. Mais en plus des arceaux pour bicyclettes et des emplacements pour motos sont prévus.

Ce n’est pas tout : la cour d’honneur va également subir une réfection complète : l’escalier vers la salle de bal va être restauré, et l’allée en pierres bleues va être refaite. Ces travaux ont été adoptés dans le cadre du plan stratégique du palais pour les deux ans qui viennent. Le temps d’obtenir les permis et de lancer les adjudications, le chantier pourrait encore démarrer cette année.