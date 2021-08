L'Espérance des sinistrés : l'ancien hôpital de Montegnée devient un centre d'accueil

Un ancien hôpital transformé en centre d'accueil pour les sinistrés. Ca se passe à Montegnée, à l'ancienne clinique de l'Espérance. Ce centre est géré par la Croix-rouge. Une centaine de sinistrés qui étaient logés à l'hôtel doivent venir s'installer à partir de ce mercredi matin.

Marcel fait partie de l'équipe de déménageurs qui a rééquipé les chambres destinées à devenir leur domicile provisoire : " on a installé lit, matelas, table, chaise, four à micro-ondes, frigo. Ceci est une chambre d'une personne, mais il y a des chambres de deux et de trois personnes."

"Voici le cabinet de toilette" poursuit Raphaël Crickboom, directeur de ce centre d'hébergement géré par la croix-rouge. "Toutes les chambres n'ont pas de douche, dans ce cas, on a des douches communes dans les couloirs. Nous fournirons un repas par jour à réchauffer au micro-ondes. Ce sera gratuit."

Quarante enfants sinistrés et leurs familles

Une centaine de places sont ouvertes ce mercredi. Loger les sinistrés à Montegnée permettra pour certains d'entre eux de se rapprocher de leur lieu de travail ou de l'école de leurs enfants. Parmi les familles qui doivent venir s'installer, il y a quarante enfants précise Jean-Paul Bonjean, le président du CPAS de Liège. Jusqu'à présent, les sinistrés étaient logés à l'hôtel. Mais c'était compliqué. Il fallait parfois changer de chambre. "Ici, nous avons un accord avec la Croix-rouge pour six à huit mois."

"A ce jour, rien que pour la ville de Liège, plus d’une centaine de personnes n’ont pas retrouvé de solution de relogement" explique la Croix-rouge dans son communiqué. "Le bâtiment de l’ancien hôpital présente de nombreuses facilités et ne nécessite pas de gros aménagements. Ce qui a permet d’offrir rapidement une solution de relogement temporaire aux personnes ayant tout perdu. Le centre est coordonné par la Croix-Rouge de Belgique qui finance la logistique, le personnel d’encadrement, ainsi que les repas quotidiens."

Ces personnes sont donc "certaines de passer les mois d'hiver à l'abri" précise le communiqué de la Croix-rouge. " D’autres centres devraient voir le jour dans un proche avenir. L’ancien hôpital de Montegnée est le 4e centre d’hébergement mis en place par la Croix-Rouge et ses partenaires locaux", qui héberge aussi 50 personnes à Verviers, 100 à Banneux et 50 à Esneux.

Huit mois, c'est le temps que la Croix-rouge se donne pour dépenser au profit des sinistrés les 35 millions d'Euros de dons qu'elle a reçus à la suite de la catastrophe. En tout, elle peut héberger 200 sinistrés à l'ancien hôpital de l'Espérance.