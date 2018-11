L'équipe du futur bourgmestre de Fléron Thierry Ancion est composée

Le nouveau Collège communal de Fléron, emmené par le bourgmestre Thierry Ancion, sera composé de Sylvia De Jonghe (enseignement, ressources humaines, petite enfance et les thématiques sociales), d'Anthony Lo Bue (affaires économiques, commerce équitable, jeunesse, régie communale autonome, centre sportif local et sports), de Sophie Fafchamps (culture, tourisme, emploi, patrimoine, participation citoyenne), de Josée Lejeune (travaux, voiries, bâtiments communaux, cimetières, logement, énergie, environnement), de Pierre Vanderheyden pour deux ans avant de céder la place à un nouvel échevin (finances, budget) et de Stéphane Linotte à la présidence du CPAS. Outre les compétences liées à la fonction de bourgmestre, Thierry Ancion aura aussi la main sur l’urbanisme, l’aménagement du territoire et la mobilité.