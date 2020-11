L'épidémie emporte le chanteur Joseph Reynaerts

Le chanteur Joseph Reynarts est décédé cette nuit. Il avait été hospitalisé la semaine dernière, atteint par l'épidémie de coronavirus. Joseph Reynaerts avait représenté la Belgique au concours Eurovision de la Chanson en 1988 à Dublin avec "laissez briller le soleil". Dix ans plus tôt, il avait gagné, ex-aequo avec Renaud, le festival de la chanson française de Spa.

"Joseph Reynaerts restera l'un des plus brillants représentants de la chanson francophone de Belgique" se rappelle notre ancien collègue Edmond Blattchen qui présentait en 1978 le festival de la chanson française de Spa. "Renaud savait qu'il était en balance avec Joseph. Et il est venu me dire, avec son accent parisien, 'je crois que c'est bien parti pour Reynaerts'. Et finalement, le festival les a couronnés tous les deux.

Joseph a incarné un moment important dans l'histoire de la chanson française de Belgique, qui s'est terminé malheureusement par le concours Eurovison de la chanson que Joseph a présenté avec toute sa fougue, mais dans un registre qui à cette époque n'était plus du tout celui de l'Eurovision. Et c'est comme ça que finalement il s'est retiré de ce métier dont il était un orfèvre, c'est-à-dire le métier de mélodiste."

Joseph Reynaerts a ensuite dirigé les centres culturels de Flémalle puis de Soumagne. Il était né à Seraing en 1955. C'est l'épidémie de coronavirus qui l'a emporté.