L'épidémie de coronavirus dope le maraîchage en région liégeoise

L’épidémie de coronavirus va-t-elle remettre en cause la mondialisation et nos habitudes de consommation ? Des experts prédisent un retour vers le commerce de proximité, et les petits producteurs, et, au quatrième jour de confinement, ça semble se vérifier. En tout cas, dans le secteur du maraîchage, en région liégeoise, les ventes sont à la hausse.

C’est le cas d’Au fond des Pans, un magasin de fruits et légumes en vente directe par le cultivateur Kim Etienne, à Deigné :"Sur les dix derniers jours, alors que nous n’ouvrons que les mardis, jeudis et samedis, nous avons plus que doublé le chiffre d’affaires. Déjà la semaine dernière, nous avons noté une hausse, parce que les gens ont acheté en plus grande quantité, mais ce samedi-ci, nous sommes revenus à un panier moyen autour de 20€, mais avec beaucoup plus de clients, et beaucoup de nouveaux clients, quand même…"

Il reste à voir si cette tendance reflète un engouement passager, ou s’il s’agit, dans tous les sens du terme, d’un phénomène durable.