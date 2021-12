L'entreprise liégeoise EyeD Pharma lève 45 millions d’euros pour le développement de ses produits ophtalmologiques

Créée en 2012, EyeD Pharma est spécialisée dans les micro-implants ophtalmologiques. Elle se concentre actuellement sur le traitement du glaucome. EyeD Pharma a levé 45 millions d’euros pour poursuivre le développement de ses produits de la gamme ophtalmologique, annonce-t-elle mercredi. Une vingtaine de nouveaux emplois devraient pouvoir être créés.

La levée de fonds achevée (45 millions d’euros dont 33,6 viendront augmenter son capital) permettra à l’entreprise de financer le développement et l’entrée en phase d’essai clinique de son candidat produit le plus avancé et la poursuite des développements de trois autres candidats médicaments dans diverses pathologies oculaires.

Enfin, ces nouveaux moyens permettront aussi à EyeD Pharma de créer une vingtaine de nouveaux emplois qui s’ajouteront aux 89 existants.

"Cette nouvelle levée de fonds, à l’exception des sociétés cotées en Bourse, est la 3e plus grosse levée de fonds dans le milieu des life sciences cette année derrière Agomab (Gand) et MiDiagnostics (Leuven) en Belgique et la plus importante en Wallonie", se félicite Marc Foidart, président exécutif d’EyeD Pharma.