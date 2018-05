L'entreprise liégeoise Euresys, parmi les plus performantes en matière d'exportation

La Wallonie (via l'AWEX), récompense ses entreprises les plus performantes en matière d'exportation. Parmi les lauréats cette année, Euresys, une PME liégeoise installée au parc scientifique du Sart-Tilman et spécialisée dans les composants électroniques. Cette société n'est pas très connue du grand public, et pourtant, elle s'est peut-être déjà invitée dans votre salon. D’ailleurs, c’est peut-être grâce à elle si vous trouvez l'image de votre téléviseur.