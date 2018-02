L'ensemble du Conseil communal spadois entendu par le parquet

L'ensemble des conseillers communaux et des échevins spadois ont été ou vont être entendus par le parquet dans le cadre de l'affaire des anciens thermes de Spa. Cette affaire fait référence au logement d'un sdf dans ce bâtiment avec l'accord du Collège communal. Le statut des conseillers et des échevins n'est d'ailleurs pas le même lors de ces interrogatoires.

Certains ont déjà été entendus par le juge d'instruction, les autres vont l'être. Mais au final, c'est l'ensemble des conseillers communaux et des échevins spadois qui ont été convoqués. Les simples conseillers à titre de témoins, les membres du Collège communal à titre de suspect.

L'auditorat du travail a confirmé que l'affaire était bien à l'instruction. Cette affaire, c'est le logement d'un sans domicile fixe dans le bâtiment des anciens thermes, durant plusieurs mois l'année dernière. Ce SDF y était logé avec l'autorisation du Collège communal et pouvait y prélever des éléments métalliques afin de les revendre. L'affaire a déjà été évoquée plusieurs fois au Conseil communal, d'où la convocation de l'ensemble des conseillers.

L'inspection du travail et la police judiciaire étaient descendus sur place en octobre et des scellés avaient été posés sur le bâtiment. Car là où le bas peut blesser, c'est que démonter ces pièces et les revendre, c'est un travail. L'homme n'avait aucun contrat ou statut particulier. Il a aussi nettoyé le bâtiment, de sa propre initiative. Il aurait pu se blesser. Le bâtiment présente aussi un risque d'exposition à l'amiante. Toutes ces raisons mènent à la tenue d'une enquête.

Quant à la suite, c'est le parquet qui devra à terme décider de poursuivre ou non les membres du Collège communal, ou une partie d'entre eux, puisque c'est eux qui ont pris la décision. Avec dans ce cas une possible inculpation et une convocation devant le tribunal correctionnel. On n'en est pas (encore) là, mais en année électorale, nul doute que l'affaire reviendra dans les débats.