L'électeur remicourtois doit redessiner un paysage politique complètement éclaté

Cette localité hesbignone a pris des allures de royaume des dissidences, des dissidences de dissidences, et même des dissidences de dissidences de dissidences. Les ondes de chocs de la motion de méfiance individuelle, déposée en cours de législature contre le bourgmestre libéral, sont loin d'être dissipées. Des membres du collège communal installés voici six ans, il s'en retrouve sur trois listes différentes. Le groupe "Entente" a véritablement explosé. L'électeur remicourtois va pouvoir choisir entre sept formations, entre sept cases à cocher. Il y a même deux candidats qui se présentent seuls, individuellement, sans même avoir trouvé un ami, un copain pour les accompagner.

Dans cette surabondance, les enjeux, les débats de fond, sont comme brouillés. Une analyse politique classique, selon le clivage droite/gauche, oppose à première vue deux groupes: les réformateurs entendent reconquérir le mayorat, sous l'étiquette "Renouveau", et les socialistes veulent saisir la chance de revenir au pouvoir, dont ils ont été évincés lors du dernier scrutin. Entre les deux, "Entente" a obtenu le renfort des écologistes, mais dans quelle mesure va-t-elle résister au grignotage des ex-échevins de "Horizon" et de "Vous!"? C'est l'inconnue....

Dans ce contexte, les programmes et les promesses de campagne ont-ils une réelle influence ? La préoccupation, affichée de toutes parts, c'est de retrouver de la sérénité. Mais il est à prévoir, dans un paysage à ce point fragmenté, que personne ne va emporter d'emblée une majorité de sièges, et qu'il va falloir opérer des rapprochements, conclure des alliances, rechercher des coalitions. L'ère des disputes et des exclusives va peut-être s'achever....