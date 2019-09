L'église Saint-Pholien pourrait-elle devenir musée Simenon ?

A la veille du trentième anniversaire du décès du père du commissaire Maigret, l’idée de lui consacrer un musée, à Liège, ressurgit. Ce n’est pas la première tentative du genre ; surdimensionnées ou sous-financées, elles ont toutes échoué jusqu’ici.

Le plan qui commence à s’ébaucher semble se baser sur une conjonction de compétences aux mains de la première échevine de la ville. Elle s’occupe à la fois, entre autres choses, du patrimoine et des cultes. L’évêché souhaite "se débarrasser" de plusieurs édifices. L’église Saint-Pholien, en Outremeuse, pourrait être désacralisée, et héberger un parcours consacré à l’auteur belge le plus lu, dont les livres atteignent un tirage de plus d’un demi-milliard d’exemplaires. Le projet reste à mettre au conditionnel : il faut vérifier l’état de santé du bâtiment, afin de budgéter les aménagements nécessaires. Mais selon nos informations, Christine Defraigne devrait, dans le courant du mois de septembre encore, rencontrer le fils de l’écrivain, qui gère les droits de propriété intellectuelle de l’œuvre.