L’église Saint-Nicolas-d’Outremeuse teste des bougies écologiques

Dans les églises catholiques, les fidèles sont nombreux à allumer un cierge au pied de la statue d’un saint ou d’une vierge. Mais les coulures de cire, c’est sale. Et des flammes sans surveillance, c’est dangereux. Pour limiter les risques, des paroisses préfèrent désormais des systèmes des veilleuses, des godets en pastique rouge. Mais le plastique, parfois, ça fond…

D'ingénieux irlandais ont trouvé la solution, qu’ils présentent comme une « révolution dans la dévotion ». Ils ont breveté une nouvelle méthode de combustion. La table Sint-Killians, commercialisée par une firme de Banneux, c’est un présentoir, percé de trous, sous lesquels un bac est rempli d’eau. Le présentoir est garni de tubes en verre, dans lesquels sont posées des sortes d’entonnoir, en verre également. C’est là que se placent les bougies, en forme de cône, pointe vers le bas. Et quand elles se consument, elles s’amincissent, et elles finissent par tomber : elles s’éteignent par noyade, sans dégager de suie. C’est garanti sans fumée : une manière de protéger les œuvres d’art qui souvent garnissent les lieux de culte, et d'épargner quelques soucis respiratoires aux pratiquants assidus.

Les paroissiens de Saint-Nicolas d’Outremeuse semblent satisfaits. La préposée à la sacristie est même franchement enthousiaste. Et le nouveau système n’entraîne pas de hausse des tarifs : il n’en coûte toujours que cinquante centimes à l’unité…