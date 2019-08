L'église Saint-Denis, à Liège, entame une nouvelle phase de restauration

C’est l’une des plus anciennes collégiales de la ville. Elle a été fondée avant l’an mil. C’est dans le chœur de cette paroisse que le plus célèbre des compositeurs liégeois, Grétry, a appris la musique. Le cloître reste un haut lieu de la piété populaire, mais justement, il a subi les outrages du temps : des infiltrations d’eau ont rendu une intervention nécessaire. Une chapelle, au sud de l’édifice, est également dans un état lamentable, et il faut réhabiliter l’autel.

C’est d’autant plus indispensable que c’est un monument classé comme patrimoine exceptionnel, et que, dans la nef centrale, la décoration baroque a été récemment restaurée.

La nef centrale de la collégiale Saint-Denis - © Michel Grétry

Mais l’élément le plus inattendu de cette opération, c’est le changement de confessionnal. L’ancien a été démonté. IL en a sans doute trop entendu… Il est prévu de le remplacer par quelque chose de plus moderne, avec une table ronde et trois chaises, une structure courbe avec parois et porte en verre, histoire d’assurer la transparence du sacrement d’absolution. Un choix résolument contemporain, qui risque peut-être de chagriner les puristes, et de désarçonner quelques fidèles…