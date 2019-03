L'égise "art-déco" de Slins vient d'être restaurée à l'identique

Ce n'est certes pas l'église catholique la plus fréquentée de l'agglomération liégeoise. Elle a même été fermée durant de longs mois, pour raisons de sécurité: la voûte de la nef a commencé à donner de dangereux signes de faiblesses. Le conseil de fabrique aurait pu, comme c'est souvent le cas, consolider à l'économie, et recouvrir les plafonds d'une couche de peinture blanche. Mais il a opté pour la sauvegarde des décorations. Parce que si l'édifice, de l'extérieur, paraît fort ordinaire, l'intérieur est très particulier. L'ornementation est constituée d'un ensemble de médaillons avec les saints des écritures, et tout autour des motifs végétalisés, réalisés au pochoir, dans les années '20...

Le bâtiment n'est pourtant pas classé comme monument. Alors, il a fallu vendre quelques terrains à bâtir, en provenance de legs, pour financer les travaux de réhabiitation du plafonnage. Le résultat a été montré samedi et dimanche aux fidèles, qui ont applaudi!

Il reste du travail: plusieurs murs et colonnes attendent encore l'intervention des artisans... Mais dès à présent, l'autel a été restauré. Il se dit qu'il provient d'une chapelle latérale de l'ancienne cathédrale Saint-Lambert, démontée à la Révolution. Et, avec l'oeil divin dans un triangle qui darde ses rais de lumière, il ne anque effectivement pas d'allure.