L'édition 2020 de la foire d'octobre à Liège annulée

Suite au comité de concertation du coronavirus, le bourgmestre Demeyer a publié un communiqué dans lequel il signale que, "la mort dans l'âme", il a décidé de ne pas autoriser la foire d'octobre de Li§ge. Il dit regretter que l'évolution actuelle de la pandémie l'oblige à pareille décision. Il demande solennellement aux gouvernements de venir en aide aux forains.

Longues hésitations

Après de longues hésitations, la ville avait décidé d’autoriser l’ouverture de la foire d’octobre, avec un calendrier adapté et des accès limités. Mais les derniers chiffres de contamination suscitaient quelques inquiétudes. En tout cas, ce mardi matin, sur les antennes de la RTBF, l’administrateur-délégué de l’hôpital du Sart-Tilman avait laissé planer le doute : "Le mois d’octobre est traditionnellement surchargé, c’est une période délicate, difficile à gérer ; et nous avons constaté ces dernières semaines que la situation s’est tendue de manière extrêmement importante : nous avons un taux de positivité de 10% dans nos dépistages ; nous avons été associés par les autorités communales, nous avons donné notre avis sur tous les protocoles de reprise d’activités des divers secteurs et nous ne demandons pas au bourgmestre d’annuler l’événement, mais ce qu’il faut, c’est monitorer les chiffres et se poser les bonnes questions : il reste une dizaine de jours, et si les chiffres continuent d’augmenter, il faudra effectivement se reposer la question de l’ouverture de la foire".