L'écrivain liégeois Luc Baba reçoit le prix Marcel Thiry

L’écrivain liégeois Luc Baba vient de se voir attribuer le prix Marcel Thiry pour son ouvrage intitulé "Chroniques d’une échappée belle". Ce prix littéraire créé par la Ville de Liège récompense alternativement une œuvre poétique et une œuvre romanesque. C’est dans cette deuxième catégorie que se classe ce livre qui se veut le récit intime et pudique d’un homme qui traverse sa souffrance, qui la mesure et l’observe sans jamais renoncer au monde. Le prix est de 2.500 euros.

Luc Baba est un auteur liégeois de 48 ans. Également comédien, animateur d’ateliers d’écriture, chanteur, et professeur d'anglais, il est l’auteur de 25 ouvrages. Le prix lui sera remis officiellement le 1er décembre prochain.