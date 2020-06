L'ecolo verviétois Hajib Elhajjaji administrateur d'Enodia - Publifin

L'ecolo verviétois Hajib Elhajjaji au conseil d'administration d'Enodia

Suite au départ Julien Vandeburie administrateur chez Enodia, les conseillers provinciaux ecolo ont choisi Hajib Elhajjaji pour représenter le parti au CA de l'intercommunale. Il doit faire son entrée officielle fin juin ou début juillet.

Quel est votre état d'esprit à quelques jours de votre entrée dans le conseil d'administration de cette fameuse intercommunale ?

Je pense que Publifin n'est plus et qu'aujourd'hui Enodia prend des décisions sur le bon chemin. Mais il est clair que ce qui s'est passé montre qu'il y a eu des sysfonctionnements graves, en particulier à cause de la concentration du pouvoir ou de conflits d'intérêt.

Nous resterons très attentifs à ce que ceci ne se répète plus. Parce que les conséquences sont énormes. Beaucoup de communes ont perdu beaucoup d'argent. Enodia était un fournisseur de dividendes. A Verviers, notamment, il y a eu des pertes conséquentes. Je vais surveiller ça sans être nécessairement suspicieux de tout, mais en tout cas en posant des questions qui permettent d'éclairer les choses quand c'est nécessaire. C'est une mission de service public.

Ce n'est pas ennuyeux ces remplacements à répétition d'administrateurs chez Ecolo ? Il y a eu Marc Hody, puis Stéphane Vandeburie, puis vous. Chaque fois, quelqu'un qui s'était mis au courant des dossiers s'en va et quelqu'un d'autre doit reprendre le travail depuis le début.

Nous avons discuté des dossiers en réunion de coordination provinciale. Comme chef de groupe au conseil communal à Verviers, le dossier Enodia a eu un impact particulier dans notre ville, avec Muriel Targnion qui était présidente du CA d'Enodia et bourgmestre de Verviers. Elle n'est plus présidente, mais elle reste administratrice. Donc c'est un dossier que j'ai suivi, d'abord dans une perspective communale et aussi en lien avec nos administrateurs.

J'ai aussi des compétences dans le domaine de l'énergie, et ce sont des connaissances qui me permettront de rentrer beaucoup plus vite dans la fonction et de pouvoir porter notre vision, celle d'investir dans les énergies renouvelables, l'économie circulaire, la transition, faire en sorte que les emplois que nous allons créer soient des emplois de qualité, le développement durable, c'est la marque d'ecolo.