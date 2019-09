L'école pour infirmes moteurs cérébraux à Droixhe : le dossier progresse

Chassés, entre guillemets, du site de Coronmeuse, pour cause d’écoquartier, les élèves de l’école Léona-Platel savent qu’ils viennent de vivre là-bas leur dernière ou avant-dernière rentrée des classes : ils doivent déménager vers Droixhe. Le conseil communal de Liège a évoqué la question lundi dernier. La construction des nouveaux locaux ne devrait plus tarder à démarrer : la commande des travaux est une question de jours.

L’intérêt, c’est de rassembler au même endroit un pôle pédagogique, pour une nonantaine d’enfants, dans huit classes primaires et quatre maternelles, et un pôle médico-social, qui dépend de l’intercommunale ISoSL. Le bâtiment s’articule autour d’un espace qualifié de fluide par les architectes, de façon à assurer une prise en charge globale, par les kinésithérapeutes, les logopèdes, les ergothérapeutes, les psychologues, les psychomotriciens, les puériculteurs, les éducateurs. Des locaux d’informatique, d’orthopédie, et même de réflexologie plantaire sont prévus.

Le coût est évalué à une petite dizaine de millions, qui devraient être largement subventionnés à la fois par la Communauté Française et la Région Wallonne.