L’école maternelle de Fize-Fontaine fermée pour cause de Coronavirus

Deux membres du personnel ont été testés positifs au Covid et ont été écartés, au même titre que quatre autres de leurs collègues. Les portes de l’école maternelle de Fize-Fontaine, sur la commune de Villers-le-Bouillet, resteront closes cette semaine.

L'école maternelle, isolée, forme une bulle à part entière. La direction a donc reçu pour consigne de ne pas faire garder les écoliers dans d’autres sections de l’entité et aucun service de garderie n’est proposé pour ces trente-cinq enfants privés d’école cette semaine.

Pour les parents, c'est débrouille

"J’ai une petite fille de cinq ans et un petit garçon de trois ans. Mon compagnon et moi-même avons un emploi, donc il a fallu s’organiser : tomber pour l’un sur le système de congé parental, pour l’autre, décaler complètement les horaires et adapter parce qu’évidemment les enfants sont mis en quarantaine et on ne peut pas les faire garder par les grands-parents", explique une des mamans concernées. "Les enfants doivent être mis en quarantaine et il n’y a pas de service de garderie proposé", regrette-t-elle.

Tout le personnel de l’école maternelle de Fize-Fontaine a été testé. De nouvelles analyses auront lieu en fin de semaine et si les résultats sont rassurants, l’établissement rouvrira ses portes lundi.

À noter que la commission des affaires sociales de la chambre vient d’approuver une proposition de loi pour un nouveau congé de quarantaine pour les parents dont les enfants ne peuvent aller à l’école ou en garderie. La proposition doit encore être validée en séance plénière