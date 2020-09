L'école des P'tits Pousset à Remicourt est sauvée

L'école des P'tits Pousset à Remicourt dans la province de Liège est sauvée ! L'annonce est officielle depuis ce lundi soir. Un sauvetage in extremis…

Les enseignants, les parents s'étaient fortement mobilisés pour sauver le petit établissement scolaire. Pour Annick Delbrouck, la directrice de l'école, c'est un soulagement et ce sera une rentrée particulièrement joyeuse : " nous avons introduit une dérogation de nombre auprès de la ministre et elle a été acceptée. On terminera l’année scolaire avec 19 petits élèves, mais on ne peut pas avoir tous les enfants au mois de septembre, ils arriveront tout au long de l’année. Notre école reste ouverte et c’est vraiment un défi que nous avons gagné avec l’association de parents, les parents, le pouvoir organisateur, les enseignants… C’était vraiment quelque chose qui nous tenait à coeur ". Cette directrice n’en revient pas encore : " Je suis tellement heureuse que je ne trouve pas les mots… ".

Une rentrée normale ?

La rentrée sera normale, enfin presque, précise la directrice : " elle sera un petit peu aménagée en raison du Covid-19 ". Au menu de la journée, Annick Delbrouck a prévu de préparer des crêpes avec les enfants et de les manger tous ensemble afin de " savourer ce premier jour de la rentrée, qui cette année, est gagné ".

Pour la directrice de l'école, c'est un soulagement. Elle va pouvoir dès demain matin retrouver son vrai job de directrice et d'institutrice et laisser de côté les problèmes administratifs.