L'École de Police de la Province de Liège forme 42 inspecteurs à la prise en charge des victimes de violences sexuelles

L’institut provincial de Formation des Agents des Services de Sécurité et d’Urgence de Liège vient de former 42 inspecteurs de police à la prise en charge spécifique des victimes de violences sexuelles.

Cette formation est organisée en collaboration avec l’Institut pour l’Égalité des Femmes et des Hommes. Elle a été élaborée en même temps que le projet de création des CPVS, les Centres de Prise en charge des Violences Sexuelles. Ce projet pilote a été lancé en 2017 sur 3 zones de police, dont celle de Liège. Les autres étaient Gand et Bruxelles.

Après sa validation, le modèle est désormais déployé au niveau national. Jean-Luc Drion, 1er Inspecteur principal à la brigade judiciaire, section morues, de la Police locale de Liège: "C'est une formation de 72 heures qui balaie toutes les matières autour des agressions sexuelles, donc non seulement tout ce qui est base légale mais aussi par exemple des modules qui sont donnés par des psychologues en ce qui concerne le fonctionnement de la mémoire en situation traumatique par exemple. C'est très très large".

Améliorer la prise en charge des victimes

Le but de cette formation, c'est de recevoir les victimes dans de bonnes conditions et d'améliorer leur prise en charge, comme le souligne Jean-Luc Drion: "L'objectif est de permettre à des policiers qui sont déjà des policiers expérimentés de bien s'imprégner de tous les modes de fonctionnement adéquats pour accueillir une jeune victime de violences sexuelles dans les meilleures conditions qui soient. Par exemple ne plus tomber dans des schémas qui prétendraient par exemple qu'une personne qui change de version pendant sa déposition est nécessairement une personne qui pourrait être soupçonnée de mentir, c'est pour ça que je parlais du fonctionnement de la mémoire, donc d'être conscient de ce genre de chose et d'avoir la vue la plus large possible. On développe aussi les aptitudes adéquates pour essayer d'améliorer au maximum cette prise en charge des victimes de violences sexuelles".