L'écloserie de Basse-Bodeux veut repeupler le sous-bassin de l'Amblève avec des truites sauvages

Lorsqu'un oeuf blanc est trouvé, il faut le retirer, avec une petite pipette. Un travail minutieux mais indispensable pour garantir la survie des autres oeufs. - © RTBF - Olivier Thunus

Ces œufs ont été récoltés il y a quelques jours seulement, de manière manuelle : " Les truites que nous avons, nous les capturons. Ensuite, on trie d’abord les mâles et les femelles. On les endort avec des clous de girofle, et lorsqu’elles sont bien endormies, avec un mouvement des doigts on fait sortir tous les œufs. On met ensuite ceux-ci dans un petit panier et lorsqu’il y en a suffisamment, on prend la semence de cinq ou six mâles, et on met cette semence sur les œufs. On recouvre d’eau et on laisse agir 20 minutes. Normalement, les œufs sont alors fécondés ", détaille Jean-Marc Schinckus.

Objectif de cette écloserie provinciale : recréer une population de truites Fario de souche dans le sous-bassin de l’Amblève. Des truites qui seront capables de se reproduire par elles-mêmes. Et la récolte de cette année est plutôt prometteuse : " La saison dernière, nous avons relâché 42.000 alevins. Nous avions 90.000 œufs. Cette année-ci, nous sommes pour l’instant à 152.000 œufs, mais nous allons encore faire pondre un petit peu. On espère pouvoir relâcher 100.000 truitelles dans le sous-bassin de l’Amblève ", précise-t-il encore.

Il faudra entre trois et cinq ans pour que l’Amblève, la Lienne, la Salm et la Warche retrouvent une vraie population de truites sauvages.