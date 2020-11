L'échevin spadois Paul Mathy renvoyé en correctionnel pour traite des êtres humains

La chambre du conseil a décidé vendredi de renvoyer l'échevin spadois Paul Mathy (MR) devant le tribunal correctionnel de Liège pour traite des êtres humains notamment. L'homme risque jusqu'à 15 ans de prison.

En octobre 2017, des scellés avaient été posés aux anciens thermes de Spa, après la découverte sur place d'un SDF qui occupait l'endroit depuis près d'un an avec l'aval des autorités communales. Sans statut officiel, l'homme, âgé d'une cinquantaine d'années, était le "gardien officieux" des lieux. Il ne percevait pas de salaire et n'était pas déclaré à l'ONSS.

L'échevin en charge des Travaux, Paul Mathy, avait alors été entendu et une instruction avait été ouverte. La chambre du conseil a décidé vendredi de le renvoyer devant le tribunal correctionnel de Liège, où l'échevin devra s'expliquer devant un juge.

"Un travail était effectué dans les anciens thermes. L'homme avait le droit d'y vivre mais dans des conditions déplorables et sans aucun statut. La chambre du conseil a donc retenu l'infraction de traite des êtres humains avec circonstances aggravantes car elle a été commise par un fonctionnaire public", a précisé la substitute de l'auditeur du travail, Pascale Malderez. "L'autre circonstance aggravante qui amène la peine hypothétique de 10 à 15 ans de prison, c'est la vulnérabilité de la victime", soit la précarité de sa situation sociale.

Une série de préventions liées au droit pénal social ont également été retenues. Pour l'auditorat du travail, cette personne aurait en effet dû être déclarée à l'ONSS et bénéficier d'une rémunération étant donné qu'elle travaillait. La Dimona (déclaration immédiate, obligatoire, par laquelle l'employeur communique toute entrée et sortie de service d'un travailleur à l'ONSS) n'a pas non plus été effectuée et aucune cotisation sociale n'a été versée. L'auditorat a dès lors considéré qu'il y avait suffisamment d'éléments pour demander le renvoi devant le tribunal correctionnel pour traite des êtres humains.

Paul Mathy a encore la possibilité, durant 15 jours, de faire appel de cette décision. La date de son renvoi en correctionnel n'a donc pas encore été fixée.