L’échevin Breuwer débarqué à Verviers : "d’une famille, on ne s’attend jamais à ça"

Le libéral Freddy Breuwer n’est plus échevin à Verviers. Le conseil communal a voté ce mardi soir une motion de méfiance constructive contre lui. Cette motion a été votée par 22 conseillers libéraux (son propre parti), Nouveau Verviers, cdH et Socialistes. Deux conseillers PS qui ont voté la destitution de l’échevin Breuwer, ont cependant montré qu’ils désapprouvaient la manœuvre : Chimaine Nangi et Eric Mestrez ont exprimé "un triste oui". Ecolo et PTB se sont abstenus. Irène Dederichs et Bruno Berrendorf ont voté contre la motion, avec l’échevin évincé Freddy Breuwer lui-même.

Pendant un quart d’heure, en ouverture de séance, Freddy Breuwer a lu sa défense aux conseillers. Il a notamment expliqué que ce que les autres échevins lui reprochent, ils le font eux-mêmes. Il n’amène pas plus qu’eux de dossiers "en urgence", de ces dossiers que l’urgence empêche de discuter, ce qui serait un moyen de les faire passer en force. A deux reprises, sa voix a laissé entendre un sanglot. Freddy Breuwer a conclu son intervention par une remarque acerbe : "d’une famille, on ne s’attend jamais à ça !". Il s’est ensuite déconnecté avant de revenir pour le vote. Le conseiller libéral Amaury Deltour a prêté serment comme échevin. C’est lui qui remplacera Freddy Breuwer qui redevient simple conseiller.

Le conseil communal se poursuit avec la présentation du budget de la Ville de Verviers pour l'année 2022.