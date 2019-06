L'échéance de la remise des déclarations fiscales, en version papier, se rapproche

Vous avez jusqu’au 28 juin pour rentrer votre déclaration fiscale en version papier et pour les électroniques, le délai va jusqu’au 11 juillet. De nombreuses personnes profitent des conseils gratuits du ministère des finances. L’an dernier, 39.000 personnes se sont rendues dans un bureau de contributions en Province de Liège. Cette année, à deux grosses semaines de la rentrée des déclarations fiscales en version papier, ce sont 30.000 Liégeois qui ont demandé une aide pour remplir leur fiche fiscale. Tous les jours, c’est la file notamment devant la Tour des Finances de Liège.

Aujourd’hui, plus de 400 personnes sont passées devant des agents du SPF Finances pour demander une aide pour leur déclaration fiscale. "J’ai des documents que je ne peux pas introduire sur internet donc c’est plus facile de venir directement au bureau", explique une de ces personnes. Une autre ajoute : "Pour moi c’est beaucoup plus facile de le faire ici avec des personnes plus compétentes. J’ai peur de me tromper".

Plus facile et relativement plus rapide. En moyenne, il faut compter une dizaine de minutes par personne. Globalement, c’est le même type de profil qui se présente. "Ce sont souvent des personnes qui ont des emprunts hypothécaires ou des rentes alimentaires qui nous demandent de l’aide pour être sûr de bien remplir leur déclaration", explique Samantha Decleer, attachée au SPF Finances.

Actuellement, 1 million de déclarations ont été déposées pour toute la Belgique. Le SPF Finances en attend encore 6 millions. Petit conseil, il est recommandé de venir l’après-midi et de ne pas attendre la dernière minute. Plus l’échéance se rapproche, plus la file sera longue.