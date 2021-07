L'eau du robinet est à nouveau potable à Hannut

L'eau est de nouveau potable à Hannut et dans les différents villages de cette commune où l'eau était devenue impropre à la consommation depuis les violents orages de mardi soir.

Les communes voisines qui étaient impactées par cette situation au niveau du débit d'eau voient elles aussi la situation revenir à la normale. C'est ce que confirme Benoît Moulin, le porte-parole de la SWDE, la Société Wallonne des Eaux: "L'eau est de nouveau potable à Hannut. Toutes les analyses dont on a reçu les résultats ce matin sont revenues conformes. Cela veut dire qu'on sait que c'est de l'eau potable qui circule dans le réseau de Hannut et surtout dans les villages où on a dû, en plus de Hannut-centre, déclarer l'eau non-potable".

Il s'agissait d'un problème de bactéries présentes suite aux fortes pluies: "Hannut-centre et d'autres entités dans la région sont alimentées par un important captage que nous avons à Jandrain. Il y a plusieurs puits dans ce centre de captage, mais il y a deux puits qui ont été inondés par les ruissellements provoqués par les très gros orages" explique Benoît Moulin.

Il y avait quelques perturbations également du côté de Lincent et de Orp-Jauche. Mais là aussi c'est résolu puisque toute l'alimentation depuis le captage de Jandrain est rétablie normalement.