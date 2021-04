L'eau de Chaudfontaine mène une opération séduction vers les habitants ... de Chaudfontaine

L'eau minérale "Chaudfontaine" soigne sa communication auprès des habitants de Chaudfontaine. L'entreprise, propriété du géant Coca Cola, a choisi de faire plaisir aux calidifontains. Mais pas à tous... L'opération séduction est réservée aux habitants de la commune qui ont 60 ans cette année. 60 litres d'eau leur sont dédiés, via des bons d'achat à retirer fin mai à Source O Rama.

Un chemin de 60 ans

Pourquoi 60 ? Non pas parce que la marque a 60 ans, elle en a beaucoup plus puisque l'embouteillage a commencé en 1924. Mais parce que l'eau qui arrive dans les bouteilles a percolé pendant 60 ans à travers les sols de la région. L'entreprise met donc en avant la pureté de son eau, le temps qu'il faut pour y arriver, avec une campagne bien dans l'air du temps intitulée Slow is good. La nouvelle campagne mise sur la proximité et sur une image de développement durable, à l'heure où les minéraliers sont mis sous pression par le débat sur la production de déchets plastiques.

Nouveaux emballages, logos épurés, investissements dans de nouvelles chaines de production, nouvelles gammes d'eaux aromatisées, etc : la maison-mère Coca Cola met le paquet sur son producteur d'eau minérale. Et il compte clairement sur les habitants de Chaudfontaine pour être les ambassadeurs de la marque.

La remise de ces coupons s’organisera sur le site de Source O Rama à Chaudfontaine, du 28 au 30 mai 2021 de 10 heures à 17 heures.