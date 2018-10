L'avant-projet de rénovation du Grand Théâtre de Verviers a enthousiasmé le Conseil

L'actuel arrière du bâtiment sera profondément transformé pour donner une large place au public, y compris en journée - © Bureau d'architecture L'Escaut

De " magnifique " à " très enthousiasmant ", les qualificatifs étaient en mode superlatifs à propos de l'avant-projet de rénovation du grand théâtre de Verviers. Il est vrai que les changements seront importants. D'une seule grande salle, on passera à deux espaces scéniques, dont la grande salle, quatre studios de répétition et une annexe particulièrement ouverte au public, en journée et en soirée.