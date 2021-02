L’auteur de plusieurs vols avec violence intercepté à Liège

L’auteur de plusieurs faits de vols avec violences sur des personnes âgées a été intercepté le 30 janvier dernier à Liège, a indiqué mercredi la police de Liège par voie de communiqué. Au total, six faits de ce type ont été recensés, mais le suspect n’a pour l’heure reconnu que trois de ces vols. Déféré au parquet de Liège le 31 janvier, l’homme âgé d’une quarantaine d’années a été placé sous mandat d’arrêt.

Depuis le début janvier, la section atteinte aux personnes de la Brigade judiciaire de la Zone de Police de Liège a recensé 6 faits de vols avec violences sur des personnes âgées dans plusieurs quartiers liégeois. Il s’agissait principalement de vols à l’arraché de sac à main, sur la voie publique et à l’entrée d’immeubles ou d’habitations, avec pour préjudices de l’argent liquide et des cartes bancaires avec lesquelles le suspect a effectué des tentatives de retraits et des paiements sans contact.

La police de Liège a précisé que "le dernier fait commis le 18 janvier dernier a été particulièrement violent. La victime, transférée à l’hôpital, doit être opérée pour subir le placement total d’une prothèse de hanche. Son invalidité sera au minimum de 12 semaines."

Après enquête, la police est parvenue à identifier le suspect et à repérer le quartier fréquenté par l’individu. Le samedi 30 janvier, les policiers de la Brigade judiciaire ont donc mis en place un dispositif et ont intercepté le suspect dans l’après-midi.

Le suspect est passé aux aveux sur 3 faits de vols avec violences, datant du 5 décembre 2020, du 5 janvier 2021 et du 18 janvier 2021, ainsi que sur les retraits frauduleux. Déféré le 31 janvier, l’homme a été placé sous mandat d’arrêt.