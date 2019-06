L'Auberge de Jeunesse de Liège est désormais la plus grande de Belgique

Ouverte depuis 1996, l’Auberge de Jeunesse Georges Simenon vient d’être rénovée et agrandie. Elle compte maintenant 323 lits, au lieu de 215, mais aussi plus de salles de réunion, une salle polyvalente et un nouveau look. Les travaux ont duré un peu plus de 2 ans et ont coûté un total de 7 millions d’euros. L’Auberge de Jeunesse de Liège ainsi reliftée a été officiellement inaugurée ce samedi.

"Tous les espaces ont été rénovés.", explique le directeur, Laurent Maréchal, "Les cuisines et le restaurant, ont été déplacés. La coquille est la même, mais tout a été transformé."

Durant les travaux, l’Auberge de Jeunesse est restée ouverte. "C’était le challenge. On a dû souffrir mais ça valait la peine.", relève Laurent Maréchal, "On tourne aux alentours des 30.000 nuitées par an. Avec cette extension, on espère un jour dépasser les 40.000. Il y a des événements qui sont récurrents et pour lesquels, il faudrait encore pousser les murs comme Liège-Bastogne-Liège, la rentrée académique aussi où on a tous les jeunes étudiants qui viennent pour s’inscrire dans nos facultés. Ça nous permettra de répondre à ces besoins."

Le public vient en premier lieu de Belgique, puis des pays limitrophes. "Mais on a des gens qui viennent de Nouvelle-Zélande, de partout, je pense qu’il n’y a pas une nationalité qui n’a jamais franchi les portes de l’auberge.", constate son directeur.