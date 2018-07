L'attentat de Liège le 29 mai relève bien du terrorisme (Moniteur)

Les actes commis à Liège le 29 mai dernier relèvent bien du terrorisme. C'est ce que confirme le Moniteur, relayant un arrêté royal pris ce 19 juillet et confirmant un décision du conseil des ministres. La demande avait été introduite par les compagnies d'assurances NN Insurance et Ethias. Les faits commis par Benjamin Herman au centre de Liège relève d'une action organisée dans la clandestinité et commis à des fins idéologiques, politiques ou religieuses.

Cette reconnaissance permet aux victimes d'introduire une demande d'aide financière à la Commission pour l'aide financière aux victimes intentionnels de violence (le Fonds d'aide aux victimes). Elle permet également aux victimes de ne pas devoir déposer plainte pour se constituer partie civile.

En Belgique, les attentats de Zaventem et du métro Maelbeek, le 22 mars 2016, ont bénéficié de cette reconnaissance, de même que l'attentat au musée juif (24 mai 2014) ou l'attaque en rue à Charleroi (6 août 2016). La liste est disponible ici