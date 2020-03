L'Athénée de Liège 1 a reçu ses ordinateurs : l'appel aux dons a été efficace

L'Athénée de Liège 1 a réussi à récolter les ordinateurs dont il avait besoin pour ses élèves. Il y a une semaine, la préfète avait lancé un appel sur les réseaux sociaux : si un ordinateur vous encombre, donnez-le à un de nos élèves qui n'en a pas. Ca va permettre de garder le contact pendant le confinement. L'appel aux dons d'ordinateurs a été efficace.

Une vingtaine d'ordinateurs reçus à l'Athénée

"J'ai déjà pu distribuer une dizaine d'ordinateurs" se réjouit la préfète de Liège 1 Jocelyne Englebert. "Les personnes ont réagi très vite après l'appel. Des gens passent à l'Athénée déposer les machines, c'est vraiment d'une très grande générosité. Ca m'a permis aussi de rencontrer des anciens qui avaient quitté Liège 1 depuis pas mal d'années et qui en tant qu'anciens ont entendu l'appel et répondent. Ca aussi ça fait plaisir.

Il y a encore des promesses de dons, mais certains craignent de se mettre en route à cause du confinement. Maintenant, j'ai une réserve d'ordinateurs dans mon bureau et je pense que je peux encore répondre aux demandes à venir. Au total, on en a reçu une vingtaine et on en recevra peut-être encore vingt si c'est nécessaire. A mon avis, c'est suffisant.

La difficulté, c'est de voir qui en a besoin. Chaque fois qu'un professeur me signale qu'il a du mal à avoir un contact avec un élève, je téléphone. Dans certains cas, si l'élève ne s'est pas connecté, ce n'est pas par manque d'ordinateur, c'est parce qu'il considère le confinement comme de petites vacances."

Ces ordinateurs doivent permettre à l'Athénée de maintenir le contact avec ses étudiants et de leur faire parvenir des exercices. Certains professeurs réalisent des capsules video à destination de leurs élèves.