L'association Liège Centre fête ses 20 ans

Vous les avez sans doute déjà aperçus dans les rues de Liège. Vêtus de jaune, ce sont les stewards de l’ASBL Liège Centre. Cette association fête ses 20 ans. Son objectif: redynamiser et valoriser le centre de la ville, notamment son activité commerciale. Le job de ces stewards, c'est avant tout d'aider, de renseigner et de rassurer les passants.

Ces stewards sont actuellement au nombre de 36 et ils n'ont pas toujours un parcours de vie facile: ils sont en insertion professionnelle. Et ils viennent de tous les horizons et de toutes les cultures. On y parle même la langue des signes.

A l’embauche, aucun diplôme particulier n’est requis. Une seule exigence: être motivé et accueillant. Catalin Warzlavek: "J'ai commencé dans le monde du travail comme déménageur. J'étais en train de chercher du travail et j'ai postulé par internet, par e-mail. Après 4 mois, ils m'ont dit de venir ici et j'ai aimé parce qu'il y a le contact avec les personnes, c'est ça que j'aime le plus. Tous les jours, j'aide les gens, j'aide les touristes. C'est de la communication, dynamiser la ville, avoir un bon contact avec les gens, socialiser. Je veux continuer, j'aime bien ce que je fais, et je veux continuer encore un moment".

Et pour fêter dignement ses 20 ans, Catalin et les autres membres de l’ASBL Liège Centre proposent de nombreuses activités. Animations, jeux, battle de danses, concert, et barbecue géant ... Ce sera ce samedi 8 septembre, place Saint-Lambert.

Consultez ici le programme.