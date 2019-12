L'assassin Thierry Bourgard est décédé en prison

Thierry Bourgard est décédé hier en prison, c’est une information de RTL. En 1992, Le duo Bourgard et Muselle a enlevé et assassiné deux jeunes plombimontois, Corine Malmendier et Marc Kisteman. Ils ont également assassiné Lucien Schmitz, un père de famille. Bourgard et Muselle avaient écopé de la perpétuité en 1996. Après Muselle, c’est donc Bourgard qui disparaît.

L’association "Marc et Corine" avait été fondée à la suite de cette affaire par les pères des deux jeunes victimes. L’objectif était de demander des mesures plus strictes en matière de liberté conditionnelle.