L'ASBL "Opération Thermos Liège" recherche de nouveaux bénévoles

Ces volontaires, ils sont 300 à s'activer de fin octobre à fin avril chez Thermos pour distribuer les repas au resto social ou pour passer une partie de la soirée ou de la nuit avec les SDF. Ce sont principalement les veilleurs de nuit qui manquent à l'appel. Guy l'a été pendant deux ans: "Moi je suis plus pour le dialogue, pour l'écoute" explique-t-il. "J'y trouve ma place aussi parce que je m'attable avec les gars et puis on discute, soit de leur passé, soit de leur actualité. Il y a une place pour chacun".

L'été s'achève, l'occasion pour l'association "Opération Thermos Liège" de lancer un appel à volontaires. Pour offrir un toit, un repas et de la chaleur humaine aux sans-abri et aux personnes qui souffrent d'exclusion, l’ASBL Liégeoise recherche de nouveaux bénévoles pour venir renforcer les équipes existantes.

Guy de Bilde et Benoît Denis - © RTBF - Marc Hildesheim

Benoit, un jeune retraité, a débuté l'an dernier: "C'est un engagement total. Dormir avec des sans-abri, c'est physiquement même très prenant". Ce qui peut refroidir certaines personnes, c'est le côté insécurité. Mais Benoît se veut rassurant: "Quand on met deux personnes ensemble, elles peuvent aussi un peu ne pas toujours être d'accord. Donc quand on en a 24, ça peut être le cas, mais c'est toujours très bien maîtrisé parce que d'abord, il y a des règles dans l'abri. Quand ils nous disent au revoir le matin, en partant, parfois sous la pluie ou dans le froid, on reçoit beaucoup de mercis, des mercis très spontanés, et là, ça donne vraiment un sens à ce qu'on fait".

Des bénévoles de tous horizons

Ces bénévoles doivent être libres 1 fois tous les 15 jours. Hommes, femmes, de 18 à 80 ans et plus, étudiants, retraités, travailleurs ou personnes au chômage, tous les profils sont présents.

L'an dernier, de fin octobre à fin avril, les 300 bénévoles ont distribué 17.500 repas dans le local de l’ASBL rue Volière et assuré 4300 nuitées dans l'abri de nuit de la rue Chevaufosse, qui dispose de 24 lits.

L'association liégeoise Thermos est la seule en Belgique à fonctionner quasi exclusivement grâce à l'aide de volontaires.